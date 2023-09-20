BIST 7.784
DOLAR 27,04
EURO 28,91
ALTIN 1.679,57
YEREL

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Meriç ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde Burak Görmen’in kullandığı otomobil, sulama kanalına uçtu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Burak Görmen ve arkadaşı Ahmet Karacan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meriç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.

Otomobilin sulama kanalına uçma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Haber muhabiri arasında ilginç sohbet! 'Naber kız?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Haber muhabiri arasında ilginç sohbet! 'Naber kız?'
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı böyle imha etti
Sakarya'da sokak köpekleri dehşet saçtı! Köpeğin kovaladığı bisikletli yayaya çarptı
Sakarya'da sokak köpekleri dehşet saçtı! Köpeğin kovaladığı bisikletli yayaya çarptı
Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü kontrolden çıktı! Devrilme anı kameralara yansıdı
Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü kontrolden çıktı! Devrilme anı kameralara yansıdı
Hamsi 40 liraya düştü, tekneler fiyat yükselsin diye balık avına çıkmadı! 40 liralık hamsi 150 TL olsun diye...
Hamsi 40 liraya düştü, tekneler fiyat yükselsin diye balık avına çıkmadı! 40 liralık hamsi 150 TL olsun diye...
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Kargoya verilen oyuncakların içine saklanmış uyuşturucu çıktı
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Kargoya verilen oyuncakların içine saklanmış uyuşturucu çıktı
Azerbaycan, Karabağ'a askeri operasyon başlattı! Tek hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Karabağ'a askeri operasyon başlattı! Tek hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a 'terör' operasyonu başlattı! Hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a 'terör' operasyonu başlattı! Hedef Ermeni askeri varlıkları...
Şanlıurfa'da hasta yakınları 1'i kadın 3 doktoru darp etti!
Şanlıurfa'da hasta yakınları 1'i kadın 3 doktoru darp etti!
Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: İyi kandırmışsınız bizi
Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: İyi kandırmışsınız bizi
Ankara'da başıboş köpekler ayıya saldırdı! O anlar kameralara yakalandı
Ankara'da başıboş köpekler ayıya saldırdı! O anlar kameralara yakalandı
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?