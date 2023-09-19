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Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı böyle imha etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir mühimmat deposu, sığınak ve askeri teçhizatı imha etti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağdara istikametinde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından birinin imha edildiği bildirildi. Ayrıca Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait sığınak ve askeri teçhizatın vurulduğu aktarıldı.

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