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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Haber muhabiri arasında ilginç sohbet! 'Naber kız?'

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Haber muhabiri Rüya Akkuş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. O anlar an be an ekrana geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı. Zirve sonrası A Haber Muhabiri Rüya Akkuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dikkati çeken bir diyalog gerçekleşti.

Erdoğan 'Naber kız' diye sordu

Muhabir Akkuş’a “Naber kız?” diye selam veren Erdoğan, kendisine yöneltilen “Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz” sözlerine, “İş yapmaya geldik” karşılığını verdi.

“Başka bir lider yoktur bu kadar”

Muhabir Rüya Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Concordia Zirvesi’nde size çok yönlü sorular soruldu, her konuya değinildi, sanırım başka bir lider yoktur bu kadar” dedi. Erdoğan ise “Çok yönlü cevaplar verdik” karşılığı verdi.

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