İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor

Meral Akşener'in yeni prenslerinden İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! Güldoğan, "İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Kimse vazgeçilmez değildir" dedi..

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun yeterli siyasi anlayışta olmadığını söyledi, “İnsanlar daha iyisini hak ediyor” dedi. Gündoğan, CHP yönetimine de ağır eleştiriler getirdi.

CHP'nin amacı seçim kazanmaktan ziyade...

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında soruları cevaplayan Güldoğan, "İYİ Parti tabanının CHP ile olan ittifaktan çok mutlu olduğunu kimse söyleyemez. Bu süreç İYİ Parti tabanına şunu net bir şekilde söyledi: CHP'nin amacı seçim kazanmaktan ziyade kendi kafalarındaki dünyada kendi hedeflerine göre hareket etmekti" ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul daha iyisini hak ediyor

Nevşin Mengü‘nün daha önce kazanmaları için çalıştıkları isimlerin karşısına nasıl yeni aday çıkaracakları sorusu üzerine Güldoğan, "Ekrem Bey’in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor." dedi.

Kimse vazgeçilmez değildir...

Nevşin Mengü'nün “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş‘ı yetersiz mi buluyorsunuz?” sorusuna ise Güldoğan'ın cevabı şöyle oldu: "Her zaman daha iyisi vardır, kimse vazgeçilmez değildir. Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli siyasi anlayışta olup halkın taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye çok başka bir noktada olacaktı."

Samimilerse karşımıza aday çıkartmasınlar!

İYİ Partili Güldoğan, CHP yönetimine ise Mart 2024 seçimleri için şu çağrıyı yaptı: "CHP yönetimi samimiyse, dertleri kendi menfaatleri değil de bu şehirlerin Ak Parti yönetiminden kurtulması ise, geçen seçimde bizim yaptığımızı CHP de yapabilir. Samimi olduklarını göstersinler, kaybedilebileceğini düşündükleri yerlerde İyi Parti’nin karşısında aday çıkartmasınlar."