Hasımlarından kaçıp telefoncuya sığındı! Telefoncuyu da kurşunladılar! Dehşet anları kamerada

ADANA’da bir kişi hasımlarını fark etmesi üzerine cep telefonu dükkanına koşarak sığınırken şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde bir kişi yolda hasımlarını görünce bir cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı. Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı. Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.