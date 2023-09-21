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Sahnelerden mutfağa indi! Gülben Ergen mutfağında turşu tarifi verdi

Paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen mutfağında turşu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı sevenlerine turşu tarifi verdi.

Sürpriz, Kandıramazsın Beni, Şıkır Şıkır gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gündemlerden düşmemeye devam ediyor.

Sosyal medya platformu 'X' üzerinden takipçileriyle turşu tarifi paylaştı.  Lahanadan havuca kadar bol malzemeli bir turşu hazırlayan Gülben Ergen turşuya ılık su eklenmesi gerektiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı turşu tarifi verdiği videoya şarkı olarak sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Enerji şakısını eklemesi de dikkat çekti.

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