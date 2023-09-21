Diyarbakır'da 2 aile çatıştı 3 kişi öldü! Yerde yatanların yanına gelip ateş etti kan donduran görüntüler

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı ailelerin çatışmasıyla ilgili kan donduran görüntüler ortaya çıktı. İki aile sokak ortasında karşılaşınca silahlarını çekerken; çevredekiler panikle kaçışıyor, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Bir çocuk yerde yatanların yanına gelip ateş ediyor. 2 çocuk yaştaki zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili görüntüler adeta kan dondurdu. 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana gelen olayda; husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

3 kişi öldü 1 kişi yaralı, 2 çocuk tutuklu

Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. ise yaralandı. Ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Hayati tehlikesi olan S.T. tedavi altına alınırken, hakkında gözaltı kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki erkek çocuk M.M.D. ve kız çocuk P.G. tutuklandı.

Çatışma anları yaşanan dehşet kamerada

Silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümürcü ailesinin park halinde ve dörtlüleri yanan hafif ticari aracının yanından geçen ve içinde Tekin ailesinin bireylerinin olduğu hafif ticari araç, yaklaşık 10 metre sonra duruyor.

Silahlı çocuk, yerde yatanlara ateş etti

Araçtan inen 2 kişi Gümürcü ailesinin olduğu araca ellerinde tabancalarla koşuyor. Diğer aile de silahlarını çekiyor. Çevredekiler panikle kaçışırken, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Görüntülerin sonunda bir çocuğun, vurulmuş halde yerde yatan iki kişiye silahla ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.