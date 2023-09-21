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Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı! Ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Türk edebiyatının başarılı kalemlerinin başında gelen ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı anma etkinliği çerçevesinde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ve orkestrası sahne aldı.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen konserde, usta müzisyen Yücel Arzen ve orkestrası Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları sundu.

'Sakarya Türküsü', 'Şarkımız Bizim', 'Utansın', 'Kaldırımlar', 'Surda Bir Gedik Açtık' gibi Kısakürek’in eserlerinden bestelenen şarkılar katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

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