Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı

AZERBAYCAN'ın Karabağ'daki Ermeni askeri unsurlarına karşı başlattığı ve 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Ermenistan fena karıştı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisindeki iki milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı.

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve Karabağ bölgesinde askeri operasyona başlattı. 24 saat içinde zafer elde eden Azerbaycan isteklerinin karşılanması üzerine operasyona son verdi ve diyalog süreci başladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Azerbaycanlı ve Ermeni temsilciler arasında ateşkes ve yeniden entegrasyon sürecinin ele alındı.

Hükümet binaları taşlandı

Barış istemeyenler hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi. Olaylar bu sabah da devam ederken yerel medyaya yansıyan görüntüler ülkedeki gerginliğin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kameralar önünde milletvekili yumruklandı

Sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin, 2020'deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiği bildirildi. Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan ile asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.