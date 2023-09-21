BIST 7.926
DOLAR 27,11
EURO 28,93
ALTIN 1.673,54
POLİTİKA

Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, seçimler öncesi "Erdoğan'ın oyu yüzde 26" dediği canlı yayın videosunu paylaşıp, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Karar TV'de atıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia eden Tuncay Özkan, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan yüzde 26 gözüküyordu" demişti. Onursal Adıgüzel'in son çıkışının ardından CHP'de anket tartışmaları sürerken, gazeteci Deniz Yurdakul da Tuncay Özkan'ın ilgili videosuna şu notla paylaştı:

O konuşmayı yaptığı günkü anketler...

"Tuncay Özkan'ın Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyor dediği bu konuşma 24 Ocak'ta yapılmış oysa Onursal Adıgüzel 'Ocak ayında Genel Merkeze gelen anketlerde Erdoğan'ın oylarının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu görüyorduk' dedi. Çok yazık çok, hayatımızla oynadınız."

O anketi gören biri 's...çeker' 

Deniz Yurdakul'un paylaşımını alıntılayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu ünlü anketçi Özer Sencar, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir. Önceki seçim sonuçlarını kısmen bilen bir sade vatandaş bile böyle bir veriye getirene kocaman bir s….. çeker." ifadelerini kullandı. 

Tuncay Özkan o yayında neler söylemişti?

Seçim öncesi Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un yayınına katılan Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia ederek şunları söylemişti:

- Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu" iddiasında bulunan Tuncay Özkan, "Bazı direnç oyu vardı yüzde 29'da görünüyordu. Neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. En yıpranmış isim Recep Tayyip Erdoğan.

- Seçim çevrelerinde yapılan anketler ve bu anketlerin aylık değişimleri bize standart sapmaların dışında değişimleri gösteriyor. Biz bunların tamamen ortalamasını alarak sadeleştiriyoruz. Manüpilatif kısmını ayıkladığımızda toplum bir karar vermiş görünüyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye bir restorasyon ve yeniden kalkınma dönemine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı
Başkent'te uyuşturucuya geçit verilmedi! 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Başkent'te uyuşturucuya geçit verilmedi! 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sahnelerden mutfağa indi! Gülben Ergen mutfağında turşu tarifi verdi
Sahnelerden mutfağa indi! Gülben Ergen mutfağında turşu tarifi verdi
Kadın hakim mahkeme salonunda kucak dansı yaptırdı! O anlar kemerada
Kadın hakim mahkeme salonunda kucak dansı yaptırdı! O anlar kemerada
Bursa'da komşuların gürültü kavgasında yumruklar havada uçuştu!
Bursa'da komşuların gürültü kavgasında yumruklar havada uçuştu!
Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı! Ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı
Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı! Ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı
Diyarbakır'da 2 aile çatıştı 3 kişi öldü! Yerde yatanların yanına gelip ateş etti kan donduran görüntüler
Diyarbakır'da 2 aile çatıştı 3 kişi öldü! Yerde yatanların yanına gelip ateş etti kan donduran görüntüler
Hasımlarından kaçıp telefoncuya sığındı! Telefoncuyu da kurşunladılar! Dehşet anları kamerada
Hasımlarından kaçıp telefoncuya sığındı! Telefoncuyu da kurşunladılar! Dehşet anları kamerada
Değişik kıyafetleri ve oyunuyla görenleri neşelendirdi! Elinde teyple sokak sokak oyun havası oynadı
Değişik kıyafetleri ve oyunuyla görenleri neşelendirdi! Elinde teyple sokak sokak oyun havası oynadı
İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor
İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor