Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, seçimler öncesi "Erdoğan'ın oyu yüzde 26" dediği canlı yayın videosunu paylaşıp, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Karar TV'de atıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia eden Tuncay Özkan, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan yüzde 26 gözüküyordu" demişti. Onursal Adıgüzel'in son çıkışının ardından CHP'de anket tartışmaları sürerken, gazeteci Deniz Yurdakul da Tuncay Özkan'ın ilgili videosuna şu notla paylaştı:

O konuşmayı yaptığı günkü anketler...

"Tuncay Özkan'ın Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyor dediği bu konuşma 24 Ocak'ta yapılmış oysa Onursal Adıgüzel 'Ocak ayında Genel Merkeze gelen anketlerde Erdoğan'ın oylarının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu görüyorduk' dedi. Çok yazık çok, hayatımızla oynadınız."

O anketi gören biri 's...çeker'

Deniz Yurdakul'un paylaşımını alıntılayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu ünlü anketçi Özer Sencar, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir. Önceki seçim sonuçlarını kısmen bilen bir sade vatandaş bile böyle bir veriye getirene kocaman bir s….. çeker." ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan o yayında neler söylemişti?

Seçim öncesi Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un yayınına katılan Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia ederek şunları söylemişti:

- Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu" iddiasında bulunan Tuncay Özkan, "Bazı direnç oyu vardı yüzde 29'da görünüyordu. Neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. En yıpranmış isim Recep Tayyip Erdoğan.

- Seçim çevrelerinde yapılan anketler ve bu anketlerin aylık değişimleri bize standart sapmaların dışında değişimleri gösteriyor. Biz bunların tamamen ortalamasını alarak sadeleştiriyoruz. Manüpilatif kısmını ayıkladığımızda toplum bir karar vermiş görünüyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye bir restorasyon ve yeniden kalkınma dönemine girecek.