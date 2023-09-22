Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi ve husumetlisinin arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahlar seyir halindeki kuryeye isabet etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibi ile husumetlisi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyürken iki taraf da ellerine aldıkları tabancalarla birbirine ateş etmeye başladı. Cadde ortasında çıkan çatışma çevredeki vatandaşlarca paniğe neden olurken, mermilerden biri o esnada motosikleti ile seyir halindeki bir kuryeye isabet etti.

Çatışmanın ardından iki taraf da kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Film sahnelerini aratmayan çatışma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.