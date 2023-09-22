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Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı

AK Parti Muğla il binasına dün akşam saatlerinde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Muğla'da Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Zihni Derin Caddesi’nde üzerindeki AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 21.40 sıralarında henüz kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından il binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi. 

Taşlı saldırgan gözaltına alındı

Saldırı sonrası bina koruma noktasında bekleyen polis memuru tarafından ekiplere bilgi verilmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. Saldırganın AK Parti Muğla İl binasına gerçekleştirdiği saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İl Başkanı Akça: Saldınının takipçisiyiz

Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz. Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım" dedi.

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