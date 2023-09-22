Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Bornova ilçesinde Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yapılan operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Bornova ilçesindeki dağlık alanda örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgilerinin elde edildiğini belirterek, 10 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.”

Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, terör ve terörizmle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.