BIST 8.039
DOLAR 27,17
EURO 28,95
ALTIN 1.683,93
GÜNCEL

Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Bornova ilçesinde Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yapılan operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Bornova ilçesindeki dağlık alanda örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgilerinin elde edildiğini belirterek, 10 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.”
Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, terör ve terörizmle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü kazaya neden oldu! Ardına bakmadan kaçtı
Samsun'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü kazaya neden oldu! Ardına bakmadan kaçtı
Başakşehir'de 4 kişinin beton duvara çarparak öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Başakşehir'de 4 kişinin beton duvara çarparak öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Göz göre göre gelen kazalar kameralara böyle yansıdı!
Göz göre göre gelen kazalar kameralara böyle yansıdı!
İstanbul'da üç ilçenin kabusu kadın çete yakalandı! 2 kadın hırsızın tam 92 sabıkası çıktı!
İstanbul'da üç ilçenin kabusu kadın çete yakalandı! 2 kadın hırsızın tam 92 sabıkası çıktı!
Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da! Dublör kameraya yakalandı...
Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da! Dublör kameraya yakalandı...
Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!
Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı