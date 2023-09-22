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Samsun'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü kazaya neden oldu! Ardına bakmadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kırmızı ışıkta geçen kamyonet iki aracın çarpışmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında kamyon sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen kazalarda can kaybı yaşanmazken, yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi.

Kazaya neden olan kamyon arkasına bakmadan kaçtı

Samsun’da kaydedilen görüntülerde kasasında inşaat kepçesi taşıyan bir kamyon diğer araçlara aldırış etmeden kırmızı ışıkta geçti. Akan trafikte kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı yola geçen kamyona seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobilde ağır hasar meydana gelirken, otobüs sürücüsü ise kazaya aldırış etmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Otomobil geri geldi, yaya da geçidi kullanmayınca kaza kaçınılmaz oldu
Çarşamba ilçesinde kaydedilen kazada bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken geri geri gelmek istedi. Otomobil akan trafikte geri gelirken, bir yaya da geçidi kullanmayıp refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Geri geri gelen araba, yaya geçidini kullanmayan kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan kadın, aracın altında ezilmekten son anda kurtarıldı.

Orta şeritten sola dönünce kaza yaptı

Atakum ilçesinden paylaşılan bir KGYS görüntüsünde hatalı dönüş yapan bir aracın karıştığı kaza dikkat çekti. Görüntülerde 3 şeritli yolun orta şeridinde seyir eden bir otomobil kavşağa girmek için sola dönünce yolun en sol şeridinden ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Hatalı dönüş yapan otomobil kazanın etkisi ile gittiği istikametin tam tersine 1 tur döndü.

Yine Atakum ilçesinde kaydedilen görüntülerde ise otomobil ile motosikletin kaza yapma anı paylaşıldı. Düz giden motora yandan çarpan otomobil, kurye motosikletinin yan yatmasına, motosiklet sürücüsünün de yaralanmasına neden oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

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