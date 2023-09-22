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Başakşehir'de 4 kişinin beton duvara çarparak öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Bahçelievler'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hızla gelerek viyadüğün altındaki duvara çarptığı görülüyor.

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tramvay köprüsünün duvarına çarpması sonucu Halil İbrahim Eşiyok (22), Uğur Tunç (33), Emirhan Ünal (21) ve kimliği belirlenemeyen kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hızla gelerek viyadüğün altındaki duvara çarptığı, çarpmanın etkisiyle ortalığı toz bulutu kapladığı görülüyor.

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