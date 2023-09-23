BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
YEREL

Alkollü şehir eşkiyası vatandaşları silahla tehdit etti, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Edirne'de gece saatlerinde alkollü bir şahısın belindeki silahla yoldan geçen vatandaşları tehdit etmesi üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan saldırganın o anları kameralara yansıdı.

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edirne’de gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B. S’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.

B. S’nin şüpheli hal ve hareketleri devriye gezen polis ekiplerinin de dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlarında şikâyetleri üzerine polisler, şüpheli şahıs B. S’nin üst aramasını yaptı.

Polisleri görünce ellini beline atan şahsa hızlı bir şekilde müdahale edildi.
Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B. S’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu.

Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti.
Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.

"Zaten ceza yazacaksın ne olacak"

Polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf eden şüpheli B. S. gözaltına alınırken, “Kızın manitasına yazdı, ondan gösterdim. Ben yanlış bir şey yaptığıma inanmıyorum. Zaten ceza yazacaksın ne olacak. Hayırdır yani ne olmuş. Manitasının yanındaki adamı sarkıntılık yapmak adamlık mı, hayırdır? Kafana göre sen ne iş yapacaksın? Elini ayağınızı kırarım, seni zıplatırım ha” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazeteciler Arap dünyasına video ile seslendi: Biz bir milletiz
Gazeteciler Arap dünyasına video ile seslendi: Biz bir milletiz
Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü kazaya neden oldu! Ardına bakmadan kaçtı
Samsun'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü kazaya neden oldu! Ardına bakmadan kaçtı
Başakşehir'de 4 kişinin beton duvara çarparak öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Başakşehir'de 4 kişinin beton duvara çarparak öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Göz göre göre gelen kazalar kameralara böyle yansıdı!
Göz göre göre gelen kazalar kameralara böyle yansıdı!
İstanbul'da üç ilçenin kabusu kadın çete yakalandı! 2 kadın hırsızın tam 92 sabıkası çıktı!
İstanbul'da üç ilçenin kabusu kadın çete yakalandı! 2 kadın hırsızın tam 92 sabıkası çıktı!
Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da! Dublör kameraya yakalandı...
Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da! Dublör kameraya yakalandı...
Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!
Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti