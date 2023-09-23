Alkollü şehir eşkiyası vatandaşları silahla tehdit etti, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı!

Edirne'de gece saatlerinde alkollü bir şahısın belindeki silahla yoldan geçen vatandaşları tehdit etmesi üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan saldırganın o anları kameralara yansıdı.

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edirne’de gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B. S’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.

B. S’nin şüpheli hal ve hareketleri devriye gezen polis ekiplerinin de dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlarında şikâyetleri üzerine polisler, şüpheli şahıs B. S’nin üst aramasını yaptı.

Polisleri görünce ellini beline atan şahsa hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B. S’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu.

Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti.

Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.

"Zaten ceza yazacaksın ne olacak"

Polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf eden şüpheli B. S. gözaltına alınırken, “Kızın manitasına yazdı, ondan gösterdim. Ben yanlış bir şey yaptığıma inanmıyorum. Zaten ceza yazacaksın ne olacak. Hayırdır yani ne olmuş. Manitasının yanındaki adamı sarkıntılık yapmak adamlık mı, hayırdır? Kafana göre sen ne iş yapacaksın? Elini ayağınızı kırarım, seni zıplatırım ha” dedi.