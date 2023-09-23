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MEDYA

Gazeteciler Arap dünyasına video ile seslendi: Biz bir milletiz

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciler, bazı kişilerin ırkçılık yaparak nefret tohumları ekmeye çalışmasına çektikleri video ile tepki gösterdi. "Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

Gerçek Hayat dergisi hesabından yayınlanan videoda "Bu çağrıya kulak verin" denilerek, Arap dünyasına seslenildi. Videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, Türkiye'de bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söyledi.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler, "Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığını" savundu.

"Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

Videoda çağrı yapan gazeteciler şöyle:

Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.

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