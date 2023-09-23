iPhone 15 izdihamı! Pes dedirten görüntüler birbirlerini ezdiler
Dubai'de bir alışveriş merkezinde iPhone 15 satışında izdiham yaşandı. iPhone 15'i alan ilk kişi olmak isteyenler adeta savaştı. Görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Apple Store'un önünde uyuyarak telefonun yeni modeline sahip olmak için insanlar birbirini ezdi. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte büyük bir arbede yaşandı.
Güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmeye çalışırken, yeni telefonu kapmak için yarışan insanlar kameralara yakalandı.
İPHONE 15 NE KADAR?
iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL
iPhone 15 Plus: 56.999 TL
iPhone 15 Pro: 64.999 TL
iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL