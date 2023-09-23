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Muğla'da acı kaza! Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi’nde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özgür (43) idaresindeki 48 ALB 759 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür'ün cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada sürüklenen motosikletin ise yaklaşık 70 metre uzaklıktaki bir kanala düştüğü öğrenildi.

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