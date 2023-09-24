7 ilde uyuşturucu operasyonu! 72 zehir taciri yakalandı, Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 7 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, 72 uyuşturucu satıcısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını ve görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Paylaşımında operasyonlardan görüntülere yer veren ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz! Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!" ifadelerine yer verdi.