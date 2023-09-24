BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
GÜNCEL

7 ilde uyuşturucu operasyonu! 72 zehir taciri yakalandı, Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 7 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, 72 uyuşturucu satıcısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını ve görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Paylaşımında operasyonlardan görüntülere yer veren ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını  paylaşan Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz! Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!" ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Safranbolu'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kara yolundan böyle kovaladı o anlar görüntülendi
Safranbolu'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kara yolundan böyle kovaladı o anlar görüntülendi
Maltepe'de çocukların oyunu faciaya yol açtı! Torpil attıkları otomobiller alev topuna döndü
Maltepe'de çocukların oyunu faciaya yol açtı! Torpil attıkları otomobiller alev topuna döndü
Kastamonu’da genç kızın 3. kattan düşme anı kameraya yansıdı
Kastamonu’da genç kızın 3. kattan düşme anı kameraya yansıdı
Telefon feneriyle trafikte uygulaması yapan futbolcu konuştu! "Taksiler geçip beni almayınca sinirlendim"
Telefon feneriyle trafikte uygulaması yapan futbolcu konuştu! "Taksiler geçip beni almayınca sinirlendim"
Alev alev yanıyor! Otluk alanda başladı ormana sıçradı
Alev alev yanıyor! Otluk alanda başladı ormana sıçradı
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Aksu'da otluk alanda başlayan yangın önce lüks tekneye, ardından ormana sıçradı
Aksu'da otluk alanda başlayan yangın önce lüks tekneye, ardından ormana sıçradı
Şişli'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı! 89 suç kaydı çıktı
Şişli'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı! 89 suç kaydı çıktı
Muğla'da acı kaza! Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, metrelerce sürüklendi
Muğla'da acı kaza! Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, metrelerce sürüklendi
iPhone 15 izdihamı! Pes dedirten görüntüler birbirlerini ezdiler
iPhone 15 izdihamı! Pes dedirten görüntüler birbirlerini ezdiler
Alkollü şehir eşkiyası vatandaşları silahla tehdit etti, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı!
Alkollü şehir eşkiyası vatandaşları silahla tehdit etti, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı!
Gazeteciler Arap dünyasına video ile seslendi: Biz bir milletiz
Gazeteciler Arap dünyasına video ile seslendi: Biz bir milletiz