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Safranbolu'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kara yolundan böyle kovaladı o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücünün önüne çıkan ayıyı aracıyla ile kovaladığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü mevkiinde meydana geldi.

Seyir halinde olan aracın sürücüsü, önüne çıkan ayıyı son anda fark ederek yavaşladı. Ayı, aracın önünde koşmaya başlayarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaklaşık bir dakikalık kovalamacanın ardından ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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