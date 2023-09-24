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Öfkeli patron, 2 gün önce işe giren çalışanı feci şekilde dövdü o anlar kamerada

ŞİŞLİ'de bir fırında iki gün önce işe giren şahıs, arkadaşını arayıp çalıştığı yerdeki telefonu çalmasını söyleyince patronu tarafından fark edildi. Çalışanı odaya çağıran patron, dakikalarca dövdü. Yaşananlar kameralara yansırken, patronun elinden zor kurtulan çalışan kaçtı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Şişli Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bir fırın işleten Kemal Yılmaz Y. olaydan 2 gün önce çalışması için Bekir isminde bir şahsı işe aldı. Fırında çalışmaya başlayan Bekir, olay günü bir arkadaşını arayarak hırsızlık yapması için uygun ortam olduğunu, gelip telefon çalabileceğini söyledi.

Yaşananları fark eden patron Kemal Yılmaz Y., çalışanı odaya çağırdı. Önce Bekir isimli yeni çalışanı ile konuşan patron, daha sonra yumruk atmaya başladı. Dakikalarca çalışanı döven patronun seslerini duyan diğer çalışanlar, araya girdi. 

Patronunun elinden zor kurtulan çalışan arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, patronu diğer çalışanlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan, olayla ve dayakla ilgili tarafların birbirleri hakkında şikayette bulunmadıkları öğrenildi. Ayrıca güvenlik kamera görüntüsünü dayak atan patronun, fırıncıların sosyal medya grubundan dikkatli olmaları amacıyla paylaştığı bildirildi.

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