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Tekirdağ'da durdurulan araç uyuşturucu deposu çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis ekipleri tarafından durdurulan ticari araçta 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüpheli ticari bir aracı durdurdu. Ticari araç ve içerisinde bulunan M.K. ve K.G. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada bin 200 plaster halinde toplam 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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