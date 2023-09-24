BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
YEREL

Adana'da açık olan dolmuş kapısından aşağı düştü o anlar kamerada

ADANA'da 13 yaşındaki kız çocuğu, hareket halindeyken açık olan dolmuş kapısından aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. 13 yaşındaki Buse Tarla, okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa bindi. Bu arada dolmuş kapısı hareket halindeyken sürekli açık kaldı.

Evine yaklaşınca sürücüye inmek istediğini söyleyen kız çocuğu, oturduğu yerden kalkıp kapıya doğru yaklaşıp, kapı açık olduğu için dolmuşun durduğunu düşünerek adımını attı ancak dolmuş durmadığı için düştü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tarla, düşme sonucu kafasından yaralanırken, yolcular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Buse Tarla, bir gün sonra hayati tehlikesi olmadığı için hastaneden taburcu oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Filenin sultanları Belçika galibiyetini erik dalı ile böyle kutladı
Filenin sultanları Belçika galibiyetini erik dalı ile böyle kutladı
Tekirdağ'da durdurulan araç uyuşturucu deposu çıktı!
Tekirdağ'da durdurulan araç uyuşturucu deposu çıktı!
Karaman'da çaldığı otomobille Konya'da yakalanan hırsız kayınbabasına seslendi!
Karaman'da çaldığı otomobille Konya'da yakalanan hırsız kayınbabasına seslendi!
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
İçişleri bakanlığı açıkladı! Hakkari'de Jandarma terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
İçişleri bakanlığı açıkladı! Hakkari'de Jandarma terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
CHP’li Tanrıkulu müzik ile ezanı karıştırdı
CHP’li Tanrıkulu müzik ile ezanı karıştırdı
MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kamyonet dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da kamyonet dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi
Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı
Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı
Bağcılar'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Bağcılar'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Jandarmadan kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu, yılan derileri ele geçirildi
Jandarmadan kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu, yılan derileri ele geçirildi
Öfkeli patron, 2 gün önce işe giren çalışanı feci şekilde dövdü o anlar kamerada
Öfkeli patron, 2 gün önce işe giren çalışanı feci şekilde dövdü o anlar kamerada