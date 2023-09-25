Kaynana geline söyledikleriyle ağızları açık bıraktı! Yarışmada öğrendi, cinnet geçirdi

Oğlunun gelinine araba aldığını Gelinim Mutfakta adlı yarışmada öğrenen kaynana adeta cinnet geçirdi. Gelin ile kaynana karşılıklı laf dalaşına girerken, o anlar izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Gelinim Mutfakta isimli programda, ilginç anlar ekrana taşındı. Programda gelinleriyle yarışan kaynanalar, zaman zaman gerginliklere neden oluyor.

Program esnasında gelininin, oğlundan otomobil tapusu aldığını öğrenen kaynana adeta cinnet geçirdi.

Tuğba isimli gelin, "Hayırlı olsun de" temkininde bulunurken kaynana Gönül, "Olmasın. Aldığını geri vereceksin. Bana sormadan ne yapıyorsunuz... Oğlumun parası benim param nerden seni paran oluyor? Babanın evinden mi getirdin ananın evinden mi?" sözleriyle izleyenleri şaşırttı.