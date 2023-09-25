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Küçük kızlar, küçük kıza porno film izletip, çıplak fotoğraflarını çektiler! İşkence edip uyuşturucu verdiler

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşları henüz 9 ile 13 arasında değişen 6 kişilik kız grubu, 'eğeleniyoruz' diye yaşıtları Ayşenur'a 15 gün boyunca işkence edip, görüntülerini çektiler. Ayşenur'un annesinin anlattıkları ve görüntüler kan dondurdu: Porno film izletip, çıplak fotoğraflarını çektiler… İşkence, uyuşturucu, tehdit…

İzmir’in Konak ilçesinin Tepecik semtinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen ve kızlardan oluşan 6 kişilik bir grup, yaşıtları olan Ayşenur’u 15 gün boyunca işkenceler yaparak görüntülerini çekti. Ayşenur’un annesinin Odatv'ye anlattıkları dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. 

“Hadi kız kıza sevişelim” diye cinsel istismar

Ayşenur’u her defasında tehdit ederek evlerine davet eden 6 kız arkadaş porno film izlettirip, “hadi kız kıza sevişelim” diyerek cinsel istismarda bulundular. Küçük Ayşenur öldürülesiye dövüldü. Ailesinden bu durumu saklamaya çalışan ve yaşadıklarını anlatamayan Ayşenur’u annesi yatağında ağlayarak görünce bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekildi

Akranları tarafından taytı, iç çamaşırı kesilen, saçları çekilerek koparılan, eğlence olsun diye havuza atılan, üzerine çamaşır suyu dökülen, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen Ayşenur’un annesi bu yaşananlara gözlerini kulaklarını tıkayan herkese seslendi.

Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım

Acılı anne aynı mahallede yaşayan hatta komşu çocukları olan kız çocuklarının hiçbir ceza almadan dolaşmalarına isyan ederek, “Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum bu işe yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım” dedi.

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