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Torun dedesine sarıldı, babaanne tepki gösterdi! Çocuğun babası gelip öz annesini dövdü

İSTANBUL Ataşehir’de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, torunun şikayeti üzerine oğlu tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Atüaşehir'de inanılmaz olay!  Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Annesinin işlettiği dükkana gelen oğluyla annesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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