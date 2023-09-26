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İnegöl terkinler çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

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