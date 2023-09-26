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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fulya Öztürk'ü görünce şaşırdı! İlham Aliyev "Bu kız bizim kızımız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahcivan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le arasında ilginç bir diyalog yaşandı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan şaşırırken, İlham Aliyev araya girip, "Size diyorum, bu kız bizim kızımız" dedi. Erdoğan ile Aliyev arasında TEKNOFEST açılışında da Fulya Öztürk için başka bir ilginç diyalog yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yürürken karşısında CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan "Sen ne arıyorsun burada" diye sordu. Fulya Öztürk, "Bakü'den geldik" derken, Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı. İlham Aliyev, "Diyorum size bu kız bizim kızdır" diye takıldı. 

Nahcivan'da böyle bir an yaşandı

Gazeteci Fulya Öztürk ve Cumhurbaşkanları Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında Nahçivan'da yaşanan ilginç anları Fulya Öztürk "Sn. Cumhurbaşkanımız beni Nahçıvan’da görünce şaşırdı Böyle bir an yaşandı" notuyla paylaştı. 

'Aday yapacaktım, ortadan kayboldu'

Daha önce de TEKNOFEST'tin açılışında Erdoğan ve Aliyev'in TOGG'la sürüş yaptığı esnada mikrofon uzatan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk arasında ilginç diyalog gündem olmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öztürk için 'Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli' dedi. Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, 'Elhamdülillah gayet iyiyim' ifadelerini kullandı. 

Aliyev'den Fulya Öztürk'e övgüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 'İkinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız' diye konuştu. 

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