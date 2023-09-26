Yaşlı adam markette 14 aylık bebeği taciz etti! O anlara şahit olan baba çılgına döndü

ADANA'da bir baba, markette 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre baba, 14 aylık bebeğiyle markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada markete gelen yaşlı bir adam bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokundu. Bunu gören baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, onu darp etmeye başladı.

Babanın yumruk ve tokatlı saldırısına uğrayan adamın daha fazla darp edilmesinin önüne market sahibi geçti. Yaşlı adamı market sahibi dışarı çıkardı.

Bu sırada baba ise marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti.

Yaşananlar anbean görüntülendi. Kameranın görmediği noktada ise iddialara göre şahıs, babaya bıçak çekti. Kavga market çalışanının araya girmesiyle son buldu.