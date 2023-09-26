Ağrı'da yabancı uyruklu şahısın tırında uyuşturucu ele geçirildi!

Ağrı'da uygulamam noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 24 kilo 810 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında durdurulan İran uyruklu şahsın kullandığı tırda yapılan aramalarda 24 kilo 810 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tır şoförü gözaltına alındı.