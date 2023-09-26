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İstanbul'da durdurulan kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yol kenarında durdurulan şüpheli kamyonette 13’ü çocuk, 38 kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sultangazi ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrolde kamyonet kasasında 13’ü çocuk olmak üzere 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yunanistan üzerinden Almanya'ya gideceklerdi

Yapılan incelemede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu göçmenlerin, para karşılığında tanımadıkları şahıslar ile anlaştıkları ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya geçmek istedikleri anlaşıldı.

Ülkeye kaçak geçiş yapan ve polis tarafından gözaltına altına alınan sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Uygulama sırasında yakalanan kamyonet sürücüsü T.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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