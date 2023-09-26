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'Malıma nasıl çökersin' diyerek silah kabzasıyla defalarca başına vurdu! Bursa'da kan donduran cinayet anı kamerada

BURSA'da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u önce darp edip, tabancayla başından vuran zanlı, cinayet anını kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Görükle'de emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E. bir süre önce kendisinde bulunan daire ile gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'a ait son model Mercedes Maybach otomobili takas için anlaştı. Ancak Karakuş evi üzerine alıp aracı vermeyince aralarında anlaşmazlık çıktı.

E.E., gece kulübü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş ile Çamlıca Park otoparkında buluştu. Taraflar arasındaki tartışma küfürleşmeye dönünce kan aktı.

Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darp edilerek başından vurularak öldürüldü.

Cinayet Masası dedektifleri olayı gerçekleştiren E.E. ve arkadaşları Y.T.(25) ve B.G.(21) isimli şahısları Yıldırım'da gözaltına aldı. Zanlı E.E.'nin daha önce de alışveriş yaptığı Bülent Karakuş'a bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Zanlı E.E.'nin olay anında, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi?" dediği öğrenilirken zanlının cinayet işlediği anlardaki kan donduran görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. Vahşet görüntülerinde 22 yaşındaki genç Karakuş’a küfürler savurarak başına silah kabzasıyla vurduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sorgusu tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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