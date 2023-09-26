Şırnak'ta korkunç kaza! Damperi açık unutulan hafriyat kamyonu mobese direğine çarptı: 3 yaralı

Şırnak-Cizre karayolunda sürücüsünün damperini açık unuttuğu hafriyat kamyonu mobese direğine çarptı. Meydana gelen kazada kamyon devrildi, 3 kişi yaralandı.

Bir inşaat firmasına ait hafriyat kamyonu Şırnak’tan Cizre’ye kum almak için yola çıktı. Şırnak-Cizre karayolunun 10. kilometresinde, şoförün açık unuttuğu kamyon damperinin yolda bulunan mobese direğine çarpması ile devrildi. N.E. yönetimindeki 73 AAV 613 plakalı hafriyat kamyonunun içerisinde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servisi'ne haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan maden ocağında çalışan kepçe ile devrilen kamyon yoldan çekilerek, trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.