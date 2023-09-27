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Hastalıklarını umursamadan hastanenin ortasında kavga ettiği arkadaşına silah çekti! Kavga anı kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bursa İnegöl'de devlet hastanesine tedavi olmaya gelen iki arkadaş küfür nedeni ile hastane ortasında birbirine girdi. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı tekmeli tokatlı kavgayı polis ekipleri ayırabildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi'ndeki İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişinde meydana geldi. Acile servisine hastalık nedeniyle tedavi olmaya giden arkadaşlar Özcan K. (21) ve İsmail K.(20), muayene için sıra beklemeye başladılar.

İki arkadaş arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail K. belindeki silahı arkadaşına doğrulttu. Özcan K., arkadaşının elindeki tabancayı aldı. Kavgaya iki tarafın yakınları da dahil olunca arbede yaşandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı zorlukla sonlandırdı. Kavga sonucu Özcan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken kavga eden 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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