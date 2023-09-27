Musul'da düğün salonunda yangın faciası! Gelin ve damat dahil 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı

IRAK’ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle çıkan yangında 100 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında gelin ile damat da var.

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve damadın da hayatını kaybettiği faciada 500 kişi yaralandı. Gelin ve damadın dans ettiği esnada yakılan havai fişekler nedeniyle çıkan yangının görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları görüldü.

Gelin ve damat dansında havai fişekler ateşlenince...

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 113 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi. Yangın, düğün salonunda atılan havai fişekler nedeniyle çıktı.

Gelin ve damat da hayatını kaybetti

Yaklaşık 800 kişinin bulunduğu düğün salonu faciasında ölen 113 kişi arasında gelin ve damadın da olduğu ortaya çıktı.