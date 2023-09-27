Camiye ayakkabıyla girip namaz kılan imamla tartıştı tepki çeken görüntüler kamerada
Son dönemde camilere ve kutsallara yönelik provokatif eylemlere bir yenisi daha eklendi. Isparta'da bir camiye ayakkabılarıyla giren kişi imamla tartıştı. Cemaatin tepki göstermesiyle provokatör, camiden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Isparta'da camiye ibadet esnasında ayakkabılarıyla giren provokatör imamla tartıştı. Tepki çeken görüntüler sosyal medyaya düştü.
Görüntülerde cemaat ve imam namaz kılarken içeri giren şahıs, imamın başında bekleyip bir şeyler söylüyor.
Cemaatin saygısız kişiye tepki göstermesiyle birlikte provokatör, hızla uzaklaşıyor. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.