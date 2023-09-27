Kocaeli'de feribot iskelesinde büyük panik! Yolun devam ettiğini sandı, denize düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aracıyla birlikte feribota binmek için Eskihisar Feribot İskelesi'nde seyreden Bünyamin O. (50), idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün yolun devam ettiğini sanması üzerine kontrolden çıkarak denize düştü.

Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Kendi imkanlarıyla denizden çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.