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YEREL

Denemek için koluna taktı, bir anda çalıp kaçtı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, bijuteri ve hediyelik eşya mağazasına müşteri gibi girerek deneme bahanesiyle aldığı akıllı saati çalıp kaçtı.

Mehmetalan Mahallesi'nde, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda bulunan alışveriş merkezindeki mağazaya müşteri gibi giren şüpheli, çalışanla konuştuğu sırada akıllı saati çalarak uzaklaştı.

Bir süre hırsızın peşinden giden mağaza çalışanı, onu yakalayamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, deneme bahanesiyle akıllı saati alan hırsızın koluna takar gibi yapıp bir anda kaçtığı, mağaza çalışanın da yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atıp kovalamaya başladığı görülüyor.

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