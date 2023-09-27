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Tekirdağ'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! 122 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da Jnadarma ekiplerinin Saray ve Ergene ilçelerinde düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış 122 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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