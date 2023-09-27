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Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilden 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan otomobillerde 28 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar çevre yolunda güvenlik güçleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araç durduruldu.

Araçlarda arama yapan ekipler 28 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçlarda bulunan 5 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, aramada ele geçirilen tabancaların özenle paketlendikleri dikkatlerden kaçmadı.

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