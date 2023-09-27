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Fatih'te içinde hasta olan ambulans yan yattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih Vatan Caddesi'nde hafif ticari araçla çarpışan içinde hasta bulunan ambulans devrildi. Kazada yaralanan hasta başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 sağlık personeli ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Kaza, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Mesude Balkan ile yolculuk yapan Hamza Balkan idaresindeki 34 YP 9235 plakalı hafif ticari araçla, dört yol ağzına gelen hasta taşıyan 34 YB 6398 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

Ambulanstaki 2 sağlık personeli, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulanstaki hasta kazada yaralanırken, 2 sağlık personeli ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen ambulans ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Araç trafiği havadan görüntülendi.

Kazaya karışan hafif ticari araçta bulunan Mesude Balkan, "Yeşil ışıkta geçtik. Düz gidecektik. Ambulans bir anda önümüze çıktı. Kazayı anlamadık. Ambulansta hasta varmış. Biz iyiyiz" dedi.

Hamza Balkan ise, "Yeşil ışıkta hareket ettim. Ambulans karşıdan geldi. Geldiğini görmedim. Sol arkaya vurdu. Bizde bir şey yok" diye konuştu.

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