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Selçuk Bayraktar'dan 'siyasete girecek misin:' sorusuna bomba cevap! 'Girsem oy verir misin?'

İHA ve SİHA'ların mimarlarından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna açık açık verdi. "Siyasete girsem bana oy verir misiniz?' diye soran Selçuk Bayraktar, aldığı cevap üzerine "Her türlüsünü yaparız" dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna cevap verdi. Tv100’de “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Işık'a "Bana oy verir misiniz" diye sordu, "Veririm" cevabını alınca ise siyaset planını açıkladı.

Mücadelenin her türlüsünü yaparız

"Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız."

Erdoğan yerini Bayraktar'a mı bırakacak?

Selçuk Bayraktar'a sorulan sorular ve cevapları...

-Sizce neden 'Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak' sözü çok konuşuluyor?
-'Mücadele bunu gerektirirse, bundan çekinmem' dedim.

İşte o soru cevap...

S. Bayraktar: Siyasete girersem, bana oy verir misiniz?
C. T. Işık: Veririm
S. Bayraktar: Tamam ne güzel, gönüllere girdiysem benim artık siyasete girmeme gerek yok.
C.T. Işık: O zaman oyu geri alıyorum, benim oyum boşa çıkıyor.
S. Bayraktar: Bu mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız.

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