Dershaneye diye evden çıktı ortadan kayboldu! Açelya'ya ne oldu? Çantasından ağladığı video çıktı!

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın acılı anne ve babası biran önce kızlarına kavuşmak istiyor. Çantası Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulunan genç kızdan geriye kaybolduğu gün ağlarken çektiği öne sürülen video ile eşyaları kaldı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 25 Eylül Pazartesi günü evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın acılı anne ve babası biran önce kızlarına kavuşmak istiyor.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, dershaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.

Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor.

Çantanın bulunduğu yerde ağlarken çektiği öne sürülen videoya ulaşıldı

Öte yandan, 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’dan geriye çantasının bulunduğu Pembe Kayalıklarda ağlarken çektiği öne sürülen video kaldı. Kızından kalan eşya ve fotoğrafları ile teselli bulan gözü yaşlı anne, biran önce kızına kavuşmak istiyor.

“Açelya kızım ne olursun gel”

Gözü yaşlı anne Serpil Yıldırım, “Çok üzgünüm, kızımın bulunmasını istiyorum. Pazartesi sabaha evden çıktı dershaneye gitti. Dershane çıkışı saat 16.30’dan sonra bir daha haber alamadık. Sürekli aradık telefon ve interneti açıktı ama kendisine ulaşamadık. Daha sonrasında Pembe Kayalıkların orada çantasını bulmuşlar. Telefonu da içinde olduğu için o şekilde ulaştılar söylediler bize çantanın bulunduğunu. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Daha öncesinde böyle bir durumla karşılaşmamıştık, ilk kez oldu. Açelya kızım lütfen gel seni seviyoruz, ne olursa olsun kabulümsün. Ne olursun gel özledik, yalvarıyorum gel” dedi.

“Olayın üzerinden 4 gün geçti endişeleniyoruz”

Baba Yaşar Yıldırım ise, “Kandıra Muhtarı aradı bizi çantanın Pembe Kayalıklarda olduğunu söyledi. Durumu yetkililere bildirdik bizde. Jandarma ekipleri geldi, incelemelerde bulundu. Biz biran önce kızımın bulunmasını istiyoruz. Kızım şen, şakrak, özgüvenli ve iyi bir kızdı bizim gözümüzde. Olayın üzerinden 4 gün geçti endişeleniyoruz. Ondan geriye çantası ve içerisindeki eşyalar kaldı. Üzerinde telefon olsa illaki bulunur ama hiçbir şey yok. Aç mıdır, susuz mudur bilmiyoruz. Pazartesi günü ben işe gitmiştim, bir kızım okula diğeri de normal şekilde dershaneye gitti. Herhangi bir şüphelendiğimiz bir durum olmadı. Kızım ne olursa olsun sen geri dön. Ben senin arkandayım, yeter ki sapasağlam” diye konuştu.