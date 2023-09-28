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Denizli'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.

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