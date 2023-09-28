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İETT otobüsünde iki kadın saç baş böyle kavga etti kimse onları ayıramadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kartal’da seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Saç baş yolunan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik- Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT Otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre göre 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 2 kadın saç baş kavga ederken diğer yolcular araya girdi. Yolcuların kavga eden 2 kadın yolcuya ”Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın” demeleri dikkat çekti.

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