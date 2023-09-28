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DÜNYA

Wagner askerlerini taşıyan uçak Mali’de pistten çıktı: 140 ölü

Mali’de geçtiğimiz Cumartesi günü Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçağın Gao Havalimanı’nda pistten çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün yayınlandı. Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü. Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor. Uçağın daha önce Wagner Grubuna ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetlerine teslim edildiği biliniyor.

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