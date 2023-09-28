BIST 8.219
DOLAR 27,41
EURO 29,06
ALTIN 1.641,89
YEREL

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine koçbaşı ile baskın!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine yönelik şok operasyon başlatıldı. Toplam 54 ekipten oluşan 200'ün üzerinde polisin katımıyla 22 adrese koçbaşı ile baskın yapılırken, bir evdeki kamera sistemi dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şok operasyon başlattı.

Kent merkezinde belirlenen mahalleleri ablukaya alan ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Toplam 54 ekipten oluşan 200'ün üzerinde personelin katılımı ile Özel Harekat, hassas burunlu dedektör köpek ve dron destekli operasyonda belirlenen adreslere koçbaşı ile girildi.

Evdeki kamera sistemi dikkat çekti, köpeğin tepki verdiği yerden uyuşturucu çıktı

Operasyon sırasında baskın yapılan bir evdeki güvenlik kamera sistemi ise dikkat çekti. Baskın yapılan bir adreste hassas burunlu dedektör köpeğin yoğun tepki verdiği soba altında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Belirlenen adreslere yönelik operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Kadın sürücü gaza fazla basınca olanlar oldu! Az kalsın güvenlik görevlisini öldürecekti
Kadın sürücü gaza fazla basınca olanlar oldu! Az kalsın güvenlik görevlisini öldürecekti
Kadın kılığına giren hırsızlık şüphelisi 3 erkek kamerada!
Kadın kılığına giren hırsızlık şüphelisi 3 erkek kamerada!
İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Yaralılar var işte ilk görüntüler...
İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Yaralılar var işte ilk görüntüler...
Wagner askerlerini taşıyan uçak Mali’de pistten çıktı: 140 ölü
Wagner askerlerini taşıyan uçak Mali’de pistten çıktı: 140 ölü
CNN Türk yayınında ünlü astrologdan yerel seçim kehaneti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
CNN Türk yayınında ünlü astrologdan yerel seçim kehaneti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
İETT otobüsünde iki kadın saç baş böyle kavga etti kimse onları ayıramadı
İETT otobüsünde iki kadın saç baş böyle kavga etti kimse onları ayıramadı
Dershaneye diye evden çıktı ortadan kayboldu! Açelya'ya ne oldu? Çantasından ağladığı video çıktı!
Dershaneye diye evden çıktı ortadan kayboldu! Açelya'ya ne oldu? Çantasından ağladığı video çıktı!
Denizli'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi
Denizli'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi
E-5 Karayolu'nda kaza trafiği birbirine kattı! Otobüsler ve minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
E-5 Karayolu'nda kaza trafiği birbirine kattı! Otobüsler ve minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülke genelindeki 'Sis Operasyonu'nda 370 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülke genelindeki 'Sis Operasyonu'nda 370 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da bir kadın vapurdan denize düştü
İstanbul'da bir kadın vapurdan denize düştü