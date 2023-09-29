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Antalya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel harekat destekli 10 ayrı adreste uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3’ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra hava destekli uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda belirlenen adreslere giden Özel Harekat timleri, kapıları kırıp ikametlere giriş yaptı, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı ve silah ele geçirilirken 3 ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

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