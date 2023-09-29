İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şahinler çetesi çökertildi lideri dahil 42 gözaltı...

Mafya ve çetelere darbe üstüne darbe. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi” dedi. Operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 42 kişi gözaltına alındı. İşte operasyon anları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi" dedi. Bakan Yerlikaya, "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

- Operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 42 kişi yakalandı.

- Operasyonda: 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

- Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

- HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ